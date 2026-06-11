◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)ウクライナとの初戦を3-0で勝利した日本は11日、翌12日に行われる世界1位ポーランドとの対戦を前に、出場選手の入れ替えを行いました。日本はウクライナ戦で2得点を挙げた小野寺太志選手と、6得点のキャプテン・石川祐希選手をリザーブ選手とし、代わって富田将馬選手と西本圭吾選手を出場選手に登録しました。なお、出場選手から外れた選手であっても、再