会社社長の男性を殺害しキャッシュカードなどを奪ったうえで、琵琶湖に遺体を遺棄した罪などに問われている女の裁判で、11日、検察側は無期懲役を求刑しました。 【写真を見る】送検される市橋由衣被告（おととし） 裁判では、被告の女が”寂しさゆえにホスト狂いになっていた”という事件の背景が明らかになっています。被害者の遺族の心情も読み上げられた11日の公判で、女が語った言葉とはーー ≪目次≫▼