日本バドミントン協会は11日、2026年日本代表の追加選出メンバーを発表。田口真彩選手をU24ナショナルチームの女子ダブルス選手として追加選出しました。20歳の田口選手は、パリ五輪銅メダリストの渡辺勇大選手とペアを組み、昨年末に行われた全日本総合バドミントン選手権大会で初優勝。数々の国際大会で世界の強豪とも戦っています。5月の日本ランキングサーキット大会の混合ダブルスでは中静悠斗選手とペアを組み優勝。さらに同