ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃3が11日、放送される。【写真】幸せ過ぎる写真…妻＆2人の子ども＆愛犬を紹介した鄭大世今回、人生の再スタートを懸けてステージに登壇した“資産を売る人”は、元サッカー北朝鮮代表選手であり、Jリーグや海外リーグで活躍した鄭大世。華々しい現役時代の年俸推移など当時の収入について明かされる一方、引退後に覚えた喪失感と孤独を激白。「またあ