長崎県警対馬南署は11日、漁船1隻を盗んだとして、窃盗の疑いで対馬市、元市議大部初幸容疑者（77）を逮捕した。署によると、漁船は大部容疑者が借金600万円の担保に入れ、返済できなくなって所有権が債権者に移っていたという。「自分の船を取り返しただけ」と供述している。逮捕容疑は6月4日午後6時ごろから5日午後6時ごろまでの間に、対馬市内の入り江に停泊していた、会社経営の男性が所有する漁船（時価500万円相当）を盗