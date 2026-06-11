大相撲公演に向け、パリ市で記者会見した大の里（左）と豊昇龍＝11日（共同）【パリ共同】31年ぶりに開催の大相撲パリ公演（13、14日）に向け、豊昇龍と大の里の両横綱が11日にパリ市内で記者会見に臨み、豊昇龍は「お相撲さんとして、日本の文化として、しっかりやっていきたい。これが大相撲だというところをフランスの皆さんに見てもらいたい」と述べた。5月の夏場所を豊昇龍は右太もも裏の負傷で途中休場し、大の里は左肩