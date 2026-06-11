ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」が、11日に開幕した。初戦の絶好枠で勝ち切れなかった。田中宏典（26＝佐賀）は1号艇の5Rで2着惜敗。2コースから捲った佃来紀のターンが流れて、3コースの井本昌也が差し抜けて1着。田中は引き波に乗りながらも何とかこらえた。レース後は「スタートを放ってしまいました」と悔やんでいたが、「プロペラ調整には反応してくれています。朝乗った時はメチャ足