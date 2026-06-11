名古屋市の学習塾で女子生徒の下着をスマートフォンで盗撮したなどとして、52歳の塾講師の男が再逮捕されました。警察によりますと、一宮市に住むアルバイトの塾講師・鈴木勝博容疑者(52)は5月、勤務する名古屋市内の学習塾で、女子生徒(当時13)ら4人の下着をスマートフォンで撮影するなどした疑いで再逮捕されました。鈴木容疑者は同じ塾で別の女子生徒(12)のスカートの中を盗撮しようとしたとして既に逮