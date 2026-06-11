11日朝、能美市内の市道で自転車に乗っていた80代の女性がトラックにはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは能美市寺井町の市道です。午前8時半すぎ白山市の40代男性が運転するトラックが右側から横断してきた自転車に乗る女性をはねました。この事故で自転車に乗っていた能美市佐野町の清水洋子さん83歳が全身を強く打ち、およそ1時間後に死亡が確認されました。事故当時、トラックの運転手は勤務中で配送作業を行っ