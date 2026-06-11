警察官になりすましてうその電話をかけ、男性からキャッシュカードなどをだまし取ったとして17歳の少年が逮捕されました。少年は強盗や恐喝など10件ほどの事件に関与していたとみられています。 【写真を見る】警察官になりすまし17歳の少年逮捕 男性(78)からキャッシュガードなどだまし取った疑い 口座からは1200万円引き出される 愛知県の不良集団「ブラックアウト」とつながりか 逮捕されたのは住居不詳で無職の1