アイドルグループ「ＪＯ１」と「ＩＮＩ」によるスペシャルユニット「ＪＩＢＬＵＥ」が１１日、東京・渋谷のＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫの芝生広場で行われた「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ祭点灯式」に出席した。日本サッカー協会（ＪＦＡ）は、北中米Ｗ杯（１１日開幕）に合わせて、サッカー日本代表を応援するリアルイベント「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ祭」（１１〜２８日）を同会場で実施する。ＪＩＢＬＵＥはサッカ