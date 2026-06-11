「アジア大会」まで、あと100日。“金メダル最有力”の代表内定選手を紹介します。 【写真を見る】アジア大会注目の代表内定選手 “金メダル最有力”選手は誰？開幕まで100日 聖火ランナーも発表【アジア大会 愛知･名古屋】 まずは、男子110mハードルの村竹ラシッド選手(24)です。 （村竹ラシッド選手）「パリ五輪が終わってからの1年間、本気でメダルを取るために1年間必死に練習して、本当に何が足りなかったんだ