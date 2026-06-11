ホワイトソックスが１０日（日本時間１１日）の本拠地ブレーブス戦を２―０で下し、リーグ中地区で５年ぶりの首位となった。主砲村上を右太腿痛で欠く中で３年連続１００敗の弱小チームがまさかの大躍進を遂げている。とはいえ、このまま突き進むにはまだ課題山積のようで、地元メディア「サウスサイド・ショウダウン」は「外野陣にも疑問が残るし、手ごわい左投手対策のために右打者がもう１人必要だ」とし、さらに「最も必要