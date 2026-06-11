「ハチワレ」ファンのみなさん、お待たせいたしました!「ちいかわマーケット」や「ちいかわらんど」などに6月19日、ハチワレのさまざまな姿を立体化した『GPSBOX ハチワレだらけフィギュア』が登場します!『GPSBOX ハチワレだらけフィギュア』こちらが、いろんなハチワレが楽しめる『GPSBOX ハチワレだらけフィギュア』です。ギターの弾き語り風だったり、ピーマンの肉詰め風だったり、どのハチワレも可愛いですよね。日常のワン