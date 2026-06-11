女優の熊谷真実（６６）がヘアカットしたことを報告した。「出直しです！」と題して１１日に自身のインスタグラムを更新。「何年かかかった髪を切るということは何年か前に戻るということ」と説明。背中まであったロングヘアが、肩の長さまで短くなった。「夫からは出会って一年後くらいになったねと。ということは、２０２２年からやり直しです！」と夫婦のほほえましい会話を明かす。「もっと切りたかったけど夏暑いので結