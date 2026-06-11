◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１１日・ベルーナドーム）西武の小島大河が捕手が逆転の２点適時打を放った。１点を追いかける４回１死二、三塁、ターノックの投じた６球目だった。高めのナックルカーブを捉えた打球は三塁手・坂倉のグラブをはじき、左前２点適時打となり逆転に成功。塁上で右手を突き上げ「しぶとく粘って弾き返すことができました。逆転することができてよかったです」と喜んだ。この日は