Ｊ１清水エスパルスのＧＫ佐々木智太郎（１９）が１１日、静岡市内の東豊田中を訪問した。ＭＦ鈴木奎吾とともに中学２年生約１８０人を前に講演し、自身の経験を交えながら夢の持ち方や努力の大切さを語った。その中で、自らの目標について「世界一のＧＫになりたい」と力強く宣言した。実技披露では同校サッカー部員とパス交換などを実施。部員のシュートを次々と止めるプロのプレーも見せると、生徒たちから大きな歓声が上が