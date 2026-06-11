メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車が、愛知県豊田市のレジャー施設の跡地に、次世代技術の研究拠点をつくります。 ホテルやプールなどを備えたトヨタグループの複合レジャー施設「フォレスタヒルズ」は、老朽化などを理由に2022年に閉館しました。 トヨタによりますと、この跡地に次世代技術を研究する延べ床面積約2万6000平方メートルの拠点を建設中で、完成は2027年12月の