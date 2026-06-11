悪気のない口調で発せられる義母の“孫催促”に笑顔で耐えていた嫁。でも、親戚の前で放たれた一言が決定打となり、ついに心が限界に......。我慢を続けた嫁が選んだ行動とは？今回は筆者の友人から聞いた、デリカシーのなさに悩まされた義実家エピソードをご紹介します。 孫を催促する義母 結婚3年目に入る頃から、義母は会うたびに「赤ちゃんまだ？」「早くおばあちゃんになりたいわ～」と孫催促の圧を