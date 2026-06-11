メ～テレ（名古屋テレビ） スマホの買い取りを手がける「GEO」の運営会社が、キャンペーンについて期間限定とうたいながら繰り返し実施したとして、消費者庁から措置命令を受けました。 措置命令を受けたのは、「GEO」の運営会社で名古屋市中区に本社を置く「ゲオストア」です。 公正取引委員会によりますと、「ゲオストア」は2025年5月から11月にかけ、スマホなどを高く買い取るキャンペーンについ