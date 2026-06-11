陸上日本選手権前日会見9月のアジア大会代表選考会を兼ねる陸上の日本選手権が12日から名古屋・パロマ瑞穂スタジアムで開催される。開幕を翌日に控えた会見に、女子100メートル、200メートルで2年連続2冠を狙う井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が登壇。“思い出の地”での激走を誓った。明確なターゲットを設定した。井戸は「100（メートル）はアジア大会の派遣設定記録である11秒29を突破したい。200（メートル）は自己ベ