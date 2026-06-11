◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人は０―５の４回の守備で無死一塁から黒川の右翼への飛球を右翼・佐々木が見失って、二塁打となった。白球が上がった直後から両手を広げて見えないジェスチャー。ポトリと落ちて無死二、三塁となった。だが、森田が後続を抑えて失点を阻止。味方の守備をカバーした。