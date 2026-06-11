元NHKでフリーの中川安奈アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。サッカーW杯の現地観戦と関連番組でキャスターを務めることを明かした。 【写真】まさに見返り美人！見つめられるとドギマギしちゃいます 「去年の夏はグラビアに挑戦しましたが、今年はサッカー三昧になりそうです」と報告。腰から背中が開いた白の衣装の写真を添え、夏らしい雰囲気を醸し出している。 続けて「