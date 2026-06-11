働く意欲や働く力を高めます。長野県富士見町にある特別支援学校高等部の生徒たちが、日頃の学習の成果を発揮する技能検定大会に挑みました。参加した生徒「準備ができました」諏訪郡富士見町の県諏訪支援学校で行われた技能検定大会。この大会は、特別支援学校の高等部に通う生徒の働く意欲や働く力を高めるため、2017年から県教育委員会が開催しています。11日は「ふじみの森分教室」に通う生徒4人が参加し、食品加工の基礎技能