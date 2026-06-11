国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』で演歌・歌謡曲部門を表彰する授賞式が11日、東京・Zepp DiverCityで開催され、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞はSHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」が受賞した。【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞は、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介