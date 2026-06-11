トルコ南部で起きた事故の瞬間をカメラが捉えられました。画面の奥から走ってきたトラック。カーブに差し掛かった瞬間、車体が横滑り。そのまま対向車線へ出ると、道路脇に立つ家に突っ込みました。走ってきた対向車は間一髪で衝突を回避。近くを歩いていた人も、一目散で逃げ出しています。事故の原因はスリップ。現地のメディアは、トラックのドライバーが雨で滑りやすくなった道路でハンドル操作を失ったと報じています。ドライ