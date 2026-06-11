MBSの山崎香佳アナウンサーが11日放送の『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）に出演。「発掘まち自慢！自転車たび」で大号泣する一幕があった。【写真】スタッフも驚きの事態…『よんチャンTV』で大号泣したMBS山崎香佳アナ山崎アナが担当するコーナー「発掘まち自慢！自転車たび」は関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画。しまなみ海道を目指して6府県625キロアポなし旅に挑戦しており、今回は岡山で