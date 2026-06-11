参政党の神谷代表は11日、再審制度を見直すための刑事訴訟法改正案を巡って、求めていた修正内容を与党が了承したとして、政府案に賛成する考えを示した。国会に提出された政府案では、えん罪の可能性がある場合などに裁判をやり直す（＝再審）制度の見直しについて、検察が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止とすることが、法案の本体である本則に盛り込まれた。神谷代表は11日までに、自民党と協議し、「再審の請求手続き時に検