歌手で俳優の中島健人が11日、都内で行われた主演映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に登壇した。主題歌「Fiction LOVE」を担当に加え、劇中歌「愛してTonight」「ストロベリー」も担当していることが発表された。【全身ショット】デコルテあらわ！真っ白ドレスで登場した長濱ねる共演の塩野瑛久は「なんですかそのバイタリティは」と驚き、ヒロインの長濱ねるも「劇中で中島さんの作られた曲が流れるとぐっ