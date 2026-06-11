モデルでフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２５）が１０日に東京都内で行われた「ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲＳ１０周年記念展」のプレビューイベントに出席した。イベントなどに姿をみせたのは久しぶりで、本田翼らと登場した。木村拓哉・工藤静香夫妻の長女。前髪パッツンの黒髪ロングが腰までのび、白トップスと黒の細身ワンピをくみ合わせた女子力の高いコーデだった。やわらかく上品な美形と透明感が印象的な姿だった。特