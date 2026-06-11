◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神・熊谷敬宥内野手が、5回1死二塁で絶妙なセーフティーバントを決め、好機を拡大させた。先発のスチュワート・ジュニアと対した2打席目、初球に一塁線へ転がした。打球は緩く転がり、ファウルラインをかすめるようにギリギリフェアゾーンに残り、内野安打となった。捕手・海野隆司は「ファウルゾーンで捕球した」とアピールするも、覆らなかった。1