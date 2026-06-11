お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）が書いた初めての小説「青天」が、第175回直木賞の候補作にノミネートされました。オードリー・若林正恭さんコメント：とにかくアメフトが好きで夢中で書いた作品なので、直木賞の候補作に選ばれるとは思ってもいませんでした。高校時代、相方の春日俊彰さん（47）とともにアメフト部で汗を流した経験を持つ若林さん。小説の舞台も経験者ならではの視点で描かれた“弱小アメフト部”