佐賀県玄海町議会の一般質問で答弁する脇山伸太郎町長＝11日午前佐賀県玄海町の脇山伸太郎町長は11日の町議会一般質問で、原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、町が第2段階の概要調査に進む可能性は「現状では低い」と述べた。山口祥義知事が慎重な姿勢を示していることを理由に挙げた。前川和民町議への答弁。自身の見解に関しては、進行中の文献調査の結果が影響すると指摘し「現時点で判断は難