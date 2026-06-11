シンガー・ソングライターの嘉門タツオ（67）が11日、本紙の取材に、2日に肺炎で亡くなっていたことが伝わった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さん（享年76）をテーマにした自身の楽曲「ガッツ石松伝説」制作にまつわる“逸話”を明かした。同曲は2002年6月にリリース。“ガッツさんバナナが好きなんですねえ？”に「好きだけど旨いのは最初の20本だねえ」や、“鎌倉幕府が出来たのはいつですか？”に「ヨイクニ作ろう