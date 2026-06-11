報じるべきは、分析なのか、読み物なのか。6月3日に厚生労働省が公表した「出生数過去最少」のニュースを読み比べる。【写真】この記事の写真を見る（3枚）事実関係を整理すると（1）2025年1年間に生まれた日本人の子どもの数は、67万1000人余りで、24年より1万4000人余り減少し、統計を取り始めてから最少になった（2）1人の女性が生涯に産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は1.14で、過去最低――というものだ。「出生