6月11日で開幕まで100日となったアジア大会。メダルや聖火リレーのトーチなどがお披露目されました。あえて内部の構造を見せるデザインのトーチ。数種類の金属を組み合わせて「工業都市」愛知・名古屋をアピールしています。ほかにも、ユニフォームやメダルなどもお披露目されました。一方、JR東海は大会のマスコットキャラクターが描かれたラッピング列車を公開。12日から大会閉幕まで