同居猫さんに突然抱きつかれたゴールデンレトリバーさん。飼い主さんも想定外だった『まさかのリアクション』が話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなし！微笑ましいその光景は記事執筆時点で5300回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：『大好きな猫』に突然抱きつかれた大型犬→驚きを隠せずに…まるでマンガのような『表情』】 『大好きな同居猫』に