ママを待ち続けて夜も眠れず寝不足のわんこ。ついに2週間ぶりの再会が叶いました…！思わずうるっと涙してしまう再会シーンがSNSで反響を呼んでいます。話題の投稿には「泣けるほど嬉しいね」「甘えて可愛い」「本当に健気」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2週間もママに会えなかった犬→夜も眠れず、窓際で帰りを待ち続けて…涙あふれる『再会の瞬間』】 2週間ぶりにママと再会したわんこ