X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わず笑ってしまうわんことにゃんこの一幕。その光景は記事執筆時点で190万3000回を超えて表示されており、6万6000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：一緒に遊んでいる犬と猫→ふと様子を見てみたら…完全に立場が逆になっている『予想外の光景』】 立場が逆転！？ Xアカウント「@okaka_0516」の投稿主さんは、柴犬の『おかか』ちゃん、猫の『きんぴら』ちゃんの