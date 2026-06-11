アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催によるFIFAワールドカップが、現地６月11日（日本時間12日）に行なわれるメキシコ対南アフリカで開幕する。翌日の試合会場となるメキシコシティ・スタジアムにあるメディアセンターでの前日記者会見には、メキシコのハビエル・アギーレ監督、南アフリカのヒューゴ・ブロース監督が相次いで登壇した。 選手の顔ぶれやこれまでの実績などを考えると、メキシコ有利は動かぬところ