欧州５大リーグの１つに初挑戦だ。今季のヨーロッパリーグでファイナリストのフライブルク（ドイツ１部）は現地６月11日、アンデルレヒト（ベルギー１部）から後藤啓介を完全移籍で獲得したと発表した。現在21歳の日本代表FWは、2024年１月にジュビロ磐田からアンデルレヒトに期限付き移籍し、同年12月に完全移籍に移行した。その後、25年８月にベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）にレンタルで加入。今季はリーグ戦28