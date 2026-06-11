子どもたちに魚のおいしさを知ってもらおうと、福岡の水産会社が平戸市に冷凍アジフライを贈呈しました。 約3200枚の冷凍アジフライを贈ったのは、松浦市の工場で製造を行っている、福岡市の水産会社『三陽』です。 （三陽 松浦営業所 久保川 洋平 部長） 「それ(アジフライ)をきっかけに、子どもたちが水産業に興味をもっていただけるきっかけになればいい」 三陽はこれまでに佐世保市や松浦市などにもアジフ