●「梅雨の中休み」はあさって13日(土)まで●14日(日)から週明け15日(月)は日ざし控えめ●来週後半になるほど雨傘が活躍の日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう6月11日は「傘の日」です。暦の上で梅雨入りの目安とされる「入梅」にちなんで制定されました。 天気予報の中では雨の日に傘マークが使われていますが、そのルーツをご存じでしょうか。実は福沢諭吉が関係しています。日本で初めて傘のイラスト入りの