中東情勢の悪化で、原油から精製される「ナフサ」の不足が懸念される中、マンションの修繕現場でも影響が出ています。■日塗稲田 勉 常務取締役「床に貼っているビニールのシートも、ナフサの影響で手に入っていません。養生がなかったら（仕事が）全部止まるので、貴重な材料だと思います。」広島市内のマンションの修繕現場です。中東情勢の悪化で「ナフサ」を原料とする資材に影響が出ているといいます。壁