11日、県内は青空が広がり各地で気温が上がりました。出水市の東雲の里には、梅雨の晴れ間を利用して、見頃を迎えたアジサイを見ようと多くの人が訪れました。出水市にある東雲の里では、約10万本のアジサイが見頃を迎えています。（来園客・宮崎）「（アジサイが）谷にあるっていうのは見たことがない。こういう所は初めて。とってもいい」（来援客・姶良市から）「空気がきれいだし。こんなに、たくさんのアジサイと緑が観賞