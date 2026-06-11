愛知県常滑市のAichi Sky Expoで11日から始まった「ロボットテクノロジージャパン」には、国内外の産業用ロボットメーカーなど272社が出展しています。中国の企業が開発したロボットは、ポップコーンをカップに入れて客に提供するまでの一連の作業をすることができ、映画館などでの活躍が期待されています。さらに、ピザを高速でカットするロボットや、リズムにのってダイナミックなヒップホップダ