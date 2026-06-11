timeleszの寺西拓人さんが、7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）で内田有紀さんとダブル主演を務めることが発表されました。寺西さんは民放の連続ドラマ初主演となり、年の差がある男女が静かにひかれ合う大人の純愛ドラマに挑戦します。本作は、香水の最後の余韻を意味する「ラストノート」をテーマに、生きてきた環境も人生も違い、年の差がある2人が恋する様子を描くオリジナルストーリーです。内田さんが