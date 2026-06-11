歌手の工藤静香さんは6月10日、自身のInstagramを更新。細い二の腕や美しいデコルテが際立つキャミソール姿を公開しました。【写真】工藤静香の美しいキャミソール姿「どんなポーズでも絵になりますね」工藤さんは「同じバッグの写真だ！そしてアム ビビ 絵を描こうとトライしたけど無理だった日。笑」とつづり、9枚の写真を公開。8、9枚目では黒いキャミソール姿を披露し、細い二の腕や美しいデコルテが際立つスタイリッシュな装