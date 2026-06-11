「コラボレイティブセンター」の宅配便業務について紹介するコラボレイティブパートナー​サントリーは、知的障がいのある社員が在籍し、それぞれの得意分野を生かしながら一社員として活躍する「コラボレイティブセンター」に関する説明会を6月4日に開催した。説明会では、コラボレイティブセンターの概要および、これまでの活動や取り組みについて紹介した他、同センターが担う代表的な業務について現場見学会を行った。サ