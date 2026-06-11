CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100ウェザーニューズは、梅雨の季節やゲリラ雷雨など突発的な雨の際に欠かせない傘について、お天気アプリ「ウェザーニュース」のユーザーに調査を実施し、その結果を発表した。調査の結果、傘を選ぶ際に最も重視しているポイントは「丈夫さ」であることが分かった。2017年に行った同様の調査と比較すると「丈夫さ」と回答している割合が増加している。また、傘1本に出せる